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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e tehdit mesajı! Maskeli kişi kim?

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Giriş: 28.12.2021 10:58
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in güvenliği tehlikede mi? İngiliz basınının ortaya çıkardığı tehdit videosu kraliyet ailesinde paniğe neden oldu. O videoyu çeken kişinin Kraliçe'nin bulunduğu Windsor kalesine girmeye çalışan 19 yaşındaki silahlı saldırgan olduğu düşünülüyor.
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