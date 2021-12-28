İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e tehdit mesajı! Maskeli kişi kim?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in güvenliği tehlikede mi? İngiliz basınının ortaya çıkardığı tehdit videosu kraliyet ailesinde paniğe neden oldu. O videoyu çeken kişinin Kraliçe'nin bulunduğu Windsor kalesine girmeye çalışan 19 yaşındaki silahlı saldırgan olduğu düşünülüyor.

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