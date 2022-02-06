İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth varisini açıkladı: Camilla'nın Kraliçe olmasını içten diliyorum

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahttaki 70. yılını kutluyor. Ülkenin en uzun süreli hükümdarı olan 95 yaşındaki Kraliçe için Platin Jübile Kutlama Programı düzenleniyor. Kraliçe tahttaki 70. yılına ilişkin bir mesaj da yayınladı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN