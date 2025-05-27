27 Mayıs 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İngiltere Kralı III. Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe Camilla ile birlikte iki günlük bir ziyaret için Kanada'ya geldi. Kral Charles'ın ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma açıklamaları karşısında ülkenin egemenliğine destek olması açısından kilit önemde bir ziyaret olarak değerlendiriliyor.