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İngiltere Kralı Charles'tan ilk fotoğraf! Kanser teşhisi kondu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 16:17
İngiltere Kralı Charles'a kanser teşhisi kondu. Yaşanan gelişme sonrası kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye yerleşen oğlu Harry, apar topar Londra'ya gitti. Peki Kral Charles hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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