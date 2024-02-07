07 Şubat 2024, Çarşamba
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İngiltere Kralı Charles'tan ilk fotoğraf! Kanser teşhisi kondu
İngiltere Kralı Charles'a kanser teşhisi kondu. Yaşanan gelişme sonrası kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye yerleşen oğlu Harry, apar topar Londra'ya gitti. Peki Kral Charles hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.