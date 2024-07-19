19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü

İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2024 11:00
İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi.
İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü
İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü
Trump: Her taraf kanla doluydu
Trump: Her taraf kanla doluydu
Katil Netanyahu’dan skandal sözler!
Katil Netanyahu'dan skandal sözler!
Trump’a destek akımı: Bandaj!
Trump'a destek akımı: Bandaj!
Trump’ın ikizi görenleri şaşkına çevirdi!
Trump’ın ikizi görenleri şaşkına çevirdi!
Suriye ile ilişkilerde son durum!
Suriye ile ilişkilerde son durum!
Avrupa kavruluyor! Termometreler çıldırdı
Avrupa kavruluyor! Termometreler çıldırdı
Aşırı sıcaklara bağlı ölümler bin 200’ü aştı! Turistler çeşmelere koştu, göller kurudu
Aşırı sıcaklara bağlı ölümler bin 200’ü aştı! Turistler çeşmelere koştu, göller kurudu
Gizli servis 20 dakika neden bekledi?
Gizli servis 20 dakika neden bekledi?
İsrail’in Lübnan’ın doğusuna yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın doğusuna yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü
ABD’nin suikastlarla dolu tarihi
ABD’nin suikastlarla dolu tarihi
İngiltere’de 440 mülteci çocuk nerede?
İngiltere'de 440 mülteci çocuk nerede?
Daha Fazla Video Göster