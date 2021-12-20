20 Aralık 2021, Pazartesi
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İngiltere, Johnson’un fotoğraflarını konuşuyor! Kapanma döneminde sosyal mesafesiz toplantı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın covid-19 yasaklarının en yoğun uygulandığı dönemde sosyal mesafe kurallarına uymayarak şarap ve pizza eşliğinde "toplantı" yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar ülkede büyük bir tartışma başlattı. Ülkede salgın nedeniyle kapanmanın olduğu zamanda Başbakan Johnson'ın bu tavrı tepki topladı. Detayları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.