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İngiltere bugün sandık başına gidiyor! İşçi partisi anketlerde muhafazakarların 20 puan önünde | Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 01:40
İngiltere'de halk mayıs ayındaki sürpriz erken seçim kararı üzerine bugün sandık başına gidecek. Ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı 31 Ocak 2020 tarihinden bu yana gerçekleştirilecek ilk genel seçim olma özelliği taşıyacak 4 Temmuz seçimlerinde halk, Avam Kamarası'nın yeni üyelerini belirleyecek. Anketler, İşçi Partisi'nin zaferine işaret ederken detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı. İşte detaylar…
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