07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere Başbakanı istifa etti

İngiltere Başbakanı istifa etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2022 14:47
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson, sonbaharda yapılacak parti liderliği seçimine kadar başbakan olarak devam edeceğini belirtti.
İngiltere Başbakanı istifa etti
İngiltere Başbakanı istifa etti
10 numarada neler oluyor?
10 numarada neler oluyor?
Boris Johnson istifa ediyor
"Boris Johnson istifa ediyor"
Johnson istifa etti mi?
Johnson istifa etti mi?
İngiltere’de hükümet krizi büyüyor
İngiltere'de hükümet krizi büyüyor
Dava açıldı! 200 bin kişi oy kullanamayabilir
Dava açıldı! 200 bin kişi oy kullanamayabilir
İnanılmaz! Bavul kaosu
İnanılmaz! Bavul kaosu
Özbekistan’da neler oluyor?
Özbekistan'da neler oluyor?
İngiltere’de hükümet krizi
İngiltere’de hükümet krizi
Grev doğalgaz fiyatını ateşledi!
Grev doğalgaz fiyatını ateşledi!
Almanya’da Rus gazı krizi
Almanya’da Rus gazı krizi
Gürcistan’da ’AB’ protestoları!
Gürcistan'da 'AB' protestoları!
Daha Fazla Video Göster