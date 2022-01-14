İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dans videosu alay konusu oldu!

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 2020'de salgın kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesindeki bir partiye katıldığını kabul etmesinin ardından ülkede halkın tepkisi giderek artıyor. Johnson'ın kamuoyundan özür dilemesine rağmen istifa çağrıları gelmeye devam ederken, Başbakan’ın eski bir videosu sosyal medyaya düştü.