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İngiliz Savunma Bakanlığından Rusya iddiası! İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı raporu

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Giriş: 13.03.2023 16:48
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Ukrayna savaşına yönelik bir istihbarat raporu yayımladı. Raporda savaşta Rus saflarında ölenlerin yüzde 75'nin azınlık olan Kazak ve Tatar kökenli olduğu ileri sürüldü.
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İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı raporu
İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı raporu
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