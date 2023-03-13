İngiliz Savunma Bakanlığından Rusya iddiası! İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı raporu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Ukrayna savaşına yönelik bir istihbarat raporu yayımladı. Raporda savaşta Rus saflarında ölenlerin yüzde 75'nin azınlık olan Kazak ve Tatar kökenli olduğu ileri sürüldü.

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