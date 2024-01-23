İngiliz donanması alarm veriyor! Basın donanmanın durumunu eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde İngiliz donanmasının kariyer sitesi üzerinden tuğamirallik için ilana çıkmasının yankıları sürüyor. İngiliz medyasına göre donanma tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Gemiler yenilenmiyor. Personel eksikliği yaşanıyor.

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