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İngiliz Challenger-2 tankları Rusya'da

İngiliz Challenger-2 tankları Rusya'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 15:25
Ukrayna, kontrol altına aldığı Rus topraklarında İngiliz Challenger-2 tanklarını kullanıyor. İngiltere hükümeti bu duruma ne diyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven ve Agşin kişiyev detayları aktardı.
İngiliz Challenger-2 tankları Rusya’da
İngiliz Challenger-2 tankları Rusya'da
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