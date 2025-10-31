İngiliz basını zirvenin neden iptal edildiğini yazdı: "Rusya, ABD'ye sert bir not gönderdi"

31 Ekim 2025, Cuma

İngiliz basını zirvenin neden iptal edildiğini yazdı: "Rusya, ABD'ye sert bir nota gönderdi"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 11:19
Macaristan’da yapılması planlanan Trump-Putin zirvesi iptal edildi. ABD yönetimi, Moskova’nın Ukrayna konusunda geri adım atmaması ve sert taleplerini sürdürmesi nedeniyle görüşmeden vazgeçti. Washington’ın kararının, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki gergin telefon görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.
