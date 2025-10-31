31 Ekim 2025, Cuma
İngiliz basını zirvenin neden iptal edildiğini yazdı: "Rusya, ABD'ye sert bir not gönderdi"
Macaristan’da yapılması planlanan Trump-Putin zirvesi iptal edildi. ABD yönetimi, Moskova’nın Ukrayna konusunda geri adım atmaması ve sert taleplerini sürdürmesi nedeniyle görüşmeden vazgeçti. Washington’ın kararının, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki gergin telefon görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.