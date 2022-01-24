24 Ocak 2022, Pazartesi
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İngiliz bakan görevden alınma nedenini açıkladı: Müslüman olmam meslektaşlarımı rahatsız etti
İngiliz Milletvekili Nusrat Ghani İngiltere tarihinde ilk Müslüman Ulaştırma Bakanı olarak Kabin’ede görev almıştı. Ancak Boris Johnson'ın başbakan seçilmesinden kısa bir süre sonra bu pozisyonu kaybetti. Konuyla ilgili aylar sonra açıklama yapan Ghani "Müslüman olmam meslektaşlarımı rahatsız ettiği için görevden alındım" dedi.