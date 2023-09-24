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İlk kez A Haber'de! Karabağ'da Ermenilerin terk ettiği siperler görüntülendi! Beyaz bayrakla çekildiler...

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Giriş: 24.09.2023 16:35
Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada Karabağ'da düzenlenen antiterör oprasyonları sonucunda meşru askeri hedeflerin yok edildiği belirtildi. Ermeni teröristler mevzileri terk ederken, A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu Ermenilerin Karabağ'da çekildiği noktaya gitti. İşte o anlar...
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İşte Ermenilerin terk ettiği siperler!
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