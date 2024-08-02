02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İlk F-16’lar Ukrayna’da! Rusya-Ukrayna savaşında F-16 adımı

İlk F-16’lar Ukrayna’da! Rusya-Ukrayna savaşında F-16 adımı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 09:46
Ukrayna Batı'dan ilk F-16 savaş uçaklarını teslim aldı. Uçaklar Ukrayna içinde gizli bir üsse konuşlandırıldı. Rusya ise bu uçakları vuracağı tehdidinde bulundu. Peki F-16'ların Ukrayna'ya verilmesi savaşta gidişatı değiştirir mi? İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya-Ukrayna savaşında F-16 adımı
Rusya-Ukrayna savaşında F-16 adımı
Hizbullah: İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
Hizbullah: İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
İsrail Lübnan hattında sıcak saatler!
İsrail Lübnan hattında sıcak saatler!
Hizbullah’tan İsrail’e yoğun füze saldırısı!
Hizbullah’tan İsrail’e yoğun füze saldırısı!
Hizbullah’tan işgalci İsrail’e üst üste füze saldırısı!
Hizbullah'tan işgalci İsrail'e üst üste füze saldırısı!
FBI takasa dair yeni bir görüntü yayınladı!
FBI takasa dair yeni bir görüntü yayınladı!
İsmail Haniye yarın defnedilecek!
İsmail Haniye yarın defnedilecek!
Hamaney misilleme emri verdi!
"Hamaney misilleme emri verdi!"
Haniyye suikastından bahsetmedi
Haniyye suikastından bahsetmedi
Suikasta İranlılar ne diyor?
Suikasta İranlılar ne diyor?
Haniye suikastı protesto edildi!
Haniye suikastı protesto edildi!
Devlet televizyonunun yayın merkezi tahliye edildi!
Devlet televizyonunun yayın merkezi tahliye edildi!
Daha Fazla Video Göster