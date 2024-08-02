İlk F-16’lar Ukrayna’da! Rusya-Ukrayna savaşında F-16 adımı

Ukrayna Batı'dan ilk F-16 savaş uçaklarını teslim aldı. Uçaklar Ukrayna içinde gizli bir üsse konuşlandırıldı. Rusya ise bu uçakları vuracağı tehdidinde bulundu. Peki F-16'ların Ukrayna'ya verilmesi savaşta gidişatı değiştirir mi? İşte detaylar…

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