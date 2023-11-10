10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İkiyüzlü Biden neye uğradığını şaşırdı! "Gazze'de ateşkes" protestosuna cevap veremedi

İkiyüzlü Biden neye uğradığını şaşırdı! "Gazze'de ateşkes" protestosuna cevap veremedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2023 01:22
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik zulmü bitmek bilmezken, ABD günden güne teçhizat ve mühimmat desteği ile katliama ortak oldu. Dünya çapından katil İsrail ve destekçisi ABD'ye büyük tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin 'Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor' diye bağırması ile kesildi. Biden göstericinin sorusu karşısında dona kalırken, cevap vermekten kaçınarak ikiyüzlü bir tavır sergiledi.
İkiyüzlü Biden canlı yayında şoka uğradı
İkiyüzlü Biden canlı yayında şoka uğradı
Siyonist algıya geçit yok! Yalanları ifşa oldu
Siyonist algıya geçit yok! Yalanları ifşa oldu
Türkiye bizim ağabeyimiz
"Türkiye bizim ağabeyimiz"
Çarpıcı itiraf! Sömürge projesi: İsrail
Çarpıcı itiraf! Sömürge projesi: İsrail
Rusya AKKA’dan çekildi! Şimdi ne olacak?
Rusya AKKA’dan çekildi! Şimdi ne olacak?
Dünya şampiyonu Gazze için seslendi!
Dünya şampiyonu Gazze için seslendi!
Kudüs çarşısında sessizlik hakim
Kudüs çarşısında sessizlik hakim
Ünlü isimden Gazze’ye destek
Ünlü isimden Gazze'ye destek
Sapkın Netanyahu’nın kirli hesapları
Sapkın Netanyahu'nın kirli hesapları
ABD’ye ait SİHA düşürüldü
ABD'ye ait SİHA düşürüldü
Eski İsrail askerinin soykırım itirafı!
Eski İsrail askerinin soykırım itirafı!
Çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi
Çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi
Daha Fazla Video Göster