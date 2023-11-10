İkiyüzlü Biden neye uğradığını şaşırdı! "Gazze'de ateşkes" protestosuna cevap veremedi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik zulmü bitmek bilmezken, ABD günden güne teçhizat ve mühimmat desteği ile katliama ortak oldu. Dünya çapından katil İsrail ve destekçisi ABD'ye büyük tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin 'Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor' diye bağırması ile kesildi. Biden göstericinin sorusu karşısında dona kalırken, cevap vermekten kaçınarak ikiyüzlü bir tavır sergiledi.