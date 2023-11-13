İkiyüzlü Batı soykırıma göz yumup Gazze destekçilerine tehdit yağdırıyor! Son olarak ABD'li yazar ve aktivist Lucas Gage hedefte

Katil İsrail, acımasız bir şekilde Filistin'e bombalar yağdırırken, Batı desteği ve propaganda gücünü de arkasına alarak orantısız saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Terör ordusunun destekçileri ise Gazze'ye destek olan isimlere ölüm tehdidi yağdırıyor. Son olarak ABD'li yazar ve aktivist Lucas Gage, İsrail'i Gazze'deki sivil ölümler nedeniyle eleştirdiği için ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Bunlar gözdağı verme taktikleri ve beni rahatsız etmiyor. Susmayacağım. Dünyanın duyması için gerçekleri söylemem gerekiyor." dedi.