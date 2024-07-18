İki farklı dünya!

Son dönemde dünyanın öne çıkan iki gündemi var. Biri Almanya'da düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile sona eren 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası. Diğeri ise katil İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki katliam ve insani kriz... İki önemli gündem maddesinden yansıyan bazı fotoğraflar arasında ise benzerlikler göze çarpıyor. Anadolu Ajansı'nın derlediği çalışmada bir yanda sevinç bir yanda ise sadece acı var. Ve fotoğraflar dünyanın iki farklı yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor...

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