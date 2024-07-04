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İdam mahkumları hapisten kaçtı! Firar ederken dikenli tele takıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 04.07.2024 15:06
Son dakika dünya haberleri… Pakistan'da 19 azılı suçlunun cezaevinden firarı ülkeyi karıştırdı. Yunanistan'da ise bir mahkumun kaçışı bataklıkta son buldu.
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Firar ederken dikenli tele takıldı
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