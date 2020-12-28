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Hz. Musa Cami'nde rezalet görüntüler! Alkollü uyuşturuculu yılbaşı partisi düzenlediler

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Giriş: 28.12.2020 15:14
Dünyada koronavirüs salgını etkisini sürdürürken Filistin Batı Şeria'daki Hz. Musa Camii'nde skandala imza atıldı. Bir grup İsrail vatandaşı Filistin asıllı Arap, yılbaşı partisi düzenledi. Uyuşturucu ve alkolün de kullanıldığı partiye İsrail makamları da bilerek müdahale etmedi. Olayı duyan Filistinliler duruma çok sert tepki gösterdi. Partide kullanılan malzemeleri cami avlusunun dışına attı geride kalan malzemeleri ise toplayıp ateşe verdi.
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