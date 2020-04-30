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Huzur aradıkları ev ölümlerine neden oldu! Avrupa'da koronavirüs huzurevlerini vurdu |Video
Huzurevleri, Avrupa'daki Kovid-19 ölümlerinin "merkez üssü" oldu.
Avrupa'da virüs kaynaklı ölümlerin büyük bir kısmının huzurevlerinde gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.
Huzurevi ölümlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri İspanya...
Ülkedeki huzurevlerinde 14 bini aşkın yaşlı hayatını kaybetti. Bu rakam ülkedeki toplam can kaybının yarısından fazlasına denk geliyor. Başkent Madrid'de ise ölümlerin %70'inden fazlası huzurevlerinde yaşandı.
İngiltere'de ise hastane dışında gerçekleşen ölümler ilk kez kayda geçti.
Ülkede son 24 saat içinde bakım evleri de dahil 4 bin 419 ölümün kayıtlara geçtiğini belirtildi.
Fransa ve Belçika'daki huzurevlerinde ise 8 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.
Ülkedeki huzurevlerinin %45'inde ise virüse rastlandı.
Belçika'daki koronavirüs ölümlerinin yarısını huzurevlerinde kalanlar oluşturuyor.
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