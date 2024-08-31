Husiler’in Yunan petrol gemisine saldırı anı!

Husiler, İsrail'e destek veren ülkelerin gemilerine çok sayıda saldırı düzenledi. O saldırıların sonuncusu 23 Ağustos'ta bir Yunan petrol gemisineydi. Gemiye yanaşan teknelerden petrol tankerlerine ateş açılmış büyük bir patlamayla birlikte gemi alev alev yanmaya başlamıştı. Husiler o anların videosunu paylaştı.

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