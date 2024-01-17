Husilerden’den Kızıldeniz’de yeni saldırı! Yunanistan’a ait yük gemisi vuruldu

ABD ve İngiltere'nin saldırılarına rağmen, Husiler Kızıldeniz'de bir kez daha yük gemisini vurdu. ABD ise İran'ın Yemen'e gönderdiği gelişmiş silahlara el koyduğunu açıkladı. Saldırılara bir tepki de Katar'dan geldi.

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