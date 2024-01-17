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Husilerden’den Kızıldeniz’de yeni saldırı! Yunanistan’a ait yük gemisi vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 15:29
ABD ve İngiltere'nin saldırılarına rağmen, Husiler Kızıldeniz'de bir kez daha yük gemisini vurdu. ABD ise İran'ın Yemen'e gönderdiği gelişmiş silahlara el koyduğunu açıkladı. Saldırılara bir tepki de Katar'dan geldi.
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