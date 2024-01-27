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Husiler İngiliz gemisini vurdu! İngiliz bandıralı gemide hasar oluştu, yangın çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 09:34
Orta Doğu'da İngiliz ve Amerikan güçleri, Husiler ile karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Husiler Rus petrolünü taşıyan İngiliz bandıralı bir gemiyi vurdu. ABD ise Husilere ait bir füzeyi imha ettiğini açıkladı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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