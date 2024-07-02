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Hong Kong’un Çin’e devrinin 27 yılı! Teknoloji kutlamalara damga vurdu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.07.2024 14:48
Hong Kong'un Çin'e devrinin 27. yılı bölgede drone gösterisi ile kutlandı. Kutlamalara teknoloji renk kattı. Kameralara renkli görüntüler yansıdı.
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Hong Kong’un Çin’e devrinin 27 yılı! Teknoloji kutlamalara damga vurdu
Hong Kong’un Çin’e devrinin 27 yılı! Teknoloji kutlamalara damga vurdu
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