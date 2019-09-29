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29.09.2019

Hong Kong’da göstericiler polisle çatıştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda, polis, hükümet binalarına yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı.

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