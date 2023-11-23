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Hollanda'nın yeni başbakanı Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders oldu! PKK'lının kızı Dilan Yeşilgöz ise 3. sırada yer aldı

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Giriş: 23.11.2023 13:15
İslam ve Türk düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, resmi olmayan sonuçlara göre Hollanda’nın yeni başbakanı oldu. Sık sık Türkiye’yi hedef alan ve İslamofobik ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Wilders, Mark Rutte’nin ardından koltuğa oturdu. Öte yandan, bir başka Türk düşmanlığı ile tanınan PKK’lı terörist Yücel Yeşilgöz’ün kızı Dilan Yeşilgöz’ün partisi ise üçüncü sırada yer aldı.
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