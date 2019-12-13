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13.12.2019

Hollanda'da skandal görüntüler! Otel lobisinin zeminine Kur'an ayeti yazdılar

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da önümüzdeki ay açılışı yapılacak olan bir otelde büyük bir skandala imza atıldı. Otel lobisinin zeminine, Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yazılı olduğu panonun yerleştirildiği ortaya çıktı. Olayın açığa çıkmasının ardından, Hollanda'daki Müslümanlar duruma büyük tepki gösterdi. Panonun yere değil de duvara asılarak durumun düzeltilmesi çağrısında bulundular. Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisi de Kur'an-ı Kerim'den bir bölümün yere atılmasının kabul edilemeyeceğini duyurdu.

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