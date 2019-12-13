BİZE ULAŞIN
13.12.2019
Hollanda'da skandal görüntüler! Otel lobisinin zeminine Kur'an ayeti yazdılar
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da önümüzdeki ay açılışı yapılacak olan bir otelde büyük bir skandala imza atıldı. Otel lobisinin zeminine, Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yazılı olduğu panonun yerleştirildiği ortaya çıktı. Olayın açığa çıkmasının ardından, Hollanda'daki Müslümanlar duruma büyük tepki gösterdi. Panonun yere değil de duvara asılarak durumun düzeltilmesi çağrısında bulundular. Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisi de Kur'an-ı Kerim'den bir bölümün yere atılmasının kabul edilemeyeceğini duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.