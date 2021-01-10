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Hollanda'da küstahlık zirve yaptı: "İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kuracağız! Kamuda başörtüsü yasağı uygulanacak!
Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak "İslam'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını açıkladı. Ayrıca kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı da belirtildi. .