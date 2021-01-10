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Hollanda'da küstahlık zirve yaptı: "İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kuracağız! Kamuda başörtüsü yasağı uygulanacak!

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Giriş: 10.01.2021 00:31
Güncelleme:10.01.2021 00:32
Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak "İslam'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını açıkladı. Ayrıca kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı da belirtildi. .
İslam'dan Arındırma Bakanlığı kuracağız!
"İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kuracağız!
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