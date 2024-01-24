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Hollanda'da hükümet neden kurulamıyor? Partiler neden koalisyona sıcak bakmıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 16:37
Hollanda'da seçimlerin üzerinden neredeyse iki ay geçti. Ancak ülkede hala bir hükümet kurulamadı. Son durumu A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.
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