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Hollanda'da Gazze'ye destek! Göstericiler Filistinli çocuklar için protesto düzenliyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.12.2023 16:54
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, Hollanda'nın Zaandam kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. A Haber muhabiri Fatih Özyar'dan son gelişmeleri aktardı.
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