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Hollanda aşılama konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi! Sağlık Bakanı Koca "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" dedi

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Giriş: 13.02.2021 20:33
Güncelleme:13.02.2021 20:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da yayınlanan bir haberin görüntülerini paylaşarak "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı. Haberde Hollanda'da kış şartları nedeniyle vatandaşlara aşının ulaşmadığı ifade edilirken, Türkiye'de sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görevlerini nasıl yerine getirdiğine yer verildi.
Hollanda aşılama konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi! Sağlık Bakanı Koca Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var dedi
Hollanda aşılama konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi! Sağlık Bakanı Koca "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" dedi
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