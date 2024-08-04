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Hizbullah'tan katile roket yağmuru!

Hizbullah'tan katile roket yağmuru!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 01:35
Son dakika haberleri... Hizbullah soykırımcı İsrail'i vuruyor. İsrail'in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı.
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Hizbullah’tan katile roket yağmuru!
Hizbullah'tan katile roket yağmuru!
İsrail’in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
İsrail'in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru!
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