26 Ekim 2024, Cumartesi
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Hizbullah'tan İsraillilere tahliye emri: Vurulacak yerler duyuruldu
İsrail'in yaptığını bu kez Hizbullah yaptı ve vurulacak yerlerin krokisini yayınladı. Hizbullah'tan kısa süre sora roket yağmuru başlatması bekleniyor. Hizbullah yayınladığı videoda 25 noktayı işaretledi. Sivil halka evlerinizi terk edin uyarısı yapan hareket, İsrail'de büyük paniğe neden oldu.