Hizbullah’tan İsrail’e yoğun füze saldırısı!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim artıyor. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyine onlarca füze fırlatıldığı bildirildi.

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