21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Golan tepeleri hedef alındı

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Golan tepeleri hedef alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2024 15:59
İntikam yemini eden Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef aldı. İsrail medyası, IDF’in bugün Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 25 roket atıldığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, roket saldırılarının bölgede hasar ve yangına yol açtığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Hizbullah’tan İsrail’e misilleme!
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme!
ABD’de suçluyu robot polis yakaladı
ABD’de suçluyu robot polis yakaladı
A Haber savaş hattında!
A Haber savaş hattında!
ABD’nin 3 eyaletinde seçmenler sandığa gitti
ABD'nin 3 eyaletinde seçmenler sandığa gitti
İsrail Hizbullah’ın komutanı İbrahim Akil’i öldürdü
İsrail Hizbullah'ın komutanı İbrahim Akil'i öldürdü
Netanyahu’yu görünce televizyonu parçaladılar!
Netanyahu’yu görünce televizyonu parçaladılar!
İşgalci İsrail askerleri Filistinli şehitleri çatıdan attı!
İşgalci İsrail askerleri Filistinli şehitleri çatıdan attı!
Boris Fırtınası İtalya’yı vurdu!
Boris Fırtınası İtalya’yı vurdu!
Katil İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor!
Katil İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor!
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu!
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu!
Hizbullah’tan İsrail’e misilleme!
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme!
İsrail-Lübnan savaşı! Uzman isimler A Haber’de
İsrail-Lübnan savaşı! Uzman isimler A Haber’de
Daha Fazla Video Göster