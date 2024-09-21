21 Eylül 2024, Cumartesi
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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Golan tepeleri hedef alındı
İntikam yemini eden Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef aldı. İsrail medyası, IDF’in bugün Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 25 roket atıldığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, roket saldırılarının bölgede hasar ve yangına yol açtığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.