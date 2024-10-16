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Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! Lübnan'ın güneyinden 50 roket atıldı

Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! Lübnan'ın güneyinden 50 roket atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 02:51
Lübnan'dan, İsrail'e 50'ye yakın roket atıldı. Roketlerden bir kısmı durdurulurken, bölgede çarpışma olduğu bildirildi. O anlar A Haber ekranlarında görüntülendi.
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