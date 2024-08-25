25 Ağustos 2024, Pazar
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Hizbullah’tan İsrail’e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyine bu sabah saatlerinde Hizbullah’ın tarafından yaklaşık 210 roket ve 20 kadar insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirirken, Lübnan’dan fırlatılan tüm roketlerin imha edildiğini aktardı.