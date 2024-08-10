Hizbullah yalnız mı saldıracak? İsrail öncü saldırı başlatır mı?

İsrail olası misillemelere karşı hazırlıklar yapıyor. Ancak Orta doğu ülkeleri şu aşamada topyekün bir saldırıya başlamadı. Peki Hizbullah tek başına mı harekete geçecek? Yoksa İran'dan da Hizbullah'a destek gelecek mi? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan-İsrail sınırından son gelişmeleri anlattı.

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