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Hizbullah yalnız mı saldıracak? İsrail öncü saldırı başlatır mı?

Hizbullah yalnız mı saldıracak? İsrail öncü saldırı başlatır mı?

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 10:21
İsrail olası misillemelere karşı hazırlıklar yapıyor. Ancak Orta doğu ülkeleri şu aşamada topyekün bir saldırıya başlamadı. Peki Hizbullah tek başına mı harekete geçecek? Yoksa İran'dan da Hizbullah'a destek gelecek mi? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan-İsrail sınırından son gelişmeleri anlattı.
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