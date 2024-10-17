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Hizbullah vurdu İsrail'de sirenler çalıyor!

Hizbullah vurdu İsrail'de sirenler çalıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 01:37
Lübnan'dan atılan roketler Kiryat Şmona bölgesine isabet etti. Roketler nedeniyle İsrail'de sirenler çalmaya başladı.
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