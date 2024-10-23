Hizbullah, Tel Aviv’i hedef aldı!

Hizbullah, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e 4 roket fırlatıldığını bildirerek, roketlerden bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ordu, bazı roketlerin engellenemediğini ve Gush Dan bölgesine düştüğünü aktardı.

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