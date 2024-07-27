27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Hizbullah İsrail'i Suriye'de vurdu! Golan'a roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var
Lübnan Hizbullahı, Golan Tepeleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik saldırı düzenlendi. Bir futbol sahasının yakınlarına isabet eden roketli saldırıda en az 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz." dedi. ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da acil bir güvenlik toplantısı istediği ifade edildi.