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Hizbullah İsrail'i ilk kez balistik füze

Hizbullah İsrail'i ilk kez balistik füze "Nur" ile hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 20:53
Hizbullah İsrail'i ilk kez balistik füze "Nur" ile hedef aldı. Sıcak bölgeden detayları anlatan A Haber muhabiri İslim İstanbullu, “Hizbullah ilk kez farklı bir teknik ile İsrail’e bir misilleme gerçekleştirdi. Nur füzesi adı verilen balistik bir füze atışı gerçekleştirdi. Bizlerden yayından önce hemen füzeyi araştırdık. Hemen size o füzenin fotoğrafını göstereyim. Bu füze İran savar bir gemi füzesi. 30 ile 200 km menzili bulunuyor." dedi.
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Hizbullah İsrail’i ilk kez balistik füze Nur ile hedef aldı
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