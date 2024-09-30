30 Eylül 2024, Pazartesi
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Hizbullah İsrail'i ilk kez balistik füze "Nur" ile hedef aldı
Hizbullah İsrail'i ilk kez balistik füze "Nur" ile hedef aldı. Sıcak bölgeden detayları anlatan A Haber muhabiri İslim İstanbullu, “Hizbullah ilk kez farklı bir teknik ile İsrail’e bir misilleme gerçekleştirdi. Nur füzesi adı verilen balistik bir füze atışı gerçekleştirdi. Bizlerden yayından önce hemen füzeyi araştırdık. Hemen size o füzenin fotoğrafını göstereyim. Bu füze İran savar bir gemi füzesi. 30 ile 200 km menzili bulunuyor." dedi.