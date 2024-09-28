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Hizbullah duyurdu: Liderimiz Nasrallah öldürüldü

Hizbullah duyurdu: Liderimiz Nasrallah öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 15:14
Güncelleme:28.09.2024 15:14
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef alıyor. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın da aralarında bulunduğu tüm komuta kademesinin öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah da Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı. İran dini lideri Hamaney'den de konuya ilişkin açıklama gelirken açıklamada "Direnişin tüm güçleri Hizbullah'a destek için yanlarında olacak" ifadeleri kullanıldı.
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