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Hırsızlar tavandan girip 150 bin dolar çaldılar

Hırsızlar tavandan girip 150 bin dolar çaldılar

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 16:01
Güncelleme:19.09.2024 16:01
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 hırsız 150 bin dolarla kayıplara karıştı. Maskeli ikili hedeflerindeki iş yerine bakın nasıl girdi.
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Tavandan girip 150 bin dolar çaldılar
Tavandan girip 150 bin dolar çaldılar
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