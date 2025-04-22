Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü!

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının, Anantnag bölgesindeki turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, bir grup turistin hedef alındığı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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