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Hindistan’da tren kazasında can kaybı 294’e çıktı

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Giriş: 04.06.2023 13:40
Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında can kaybı 294’e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, kazaya ilişkin raporun açıklanması bekleniyor.
Tren kazasında can kaybı 294’e çıktı
Tren kazasında can kaybı 294’e çıktı
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