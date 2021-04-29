Hindistan'da salgında yeni rekor! Ölüler yakılıyor! Ambulanslar uzun kuyruk oluşturdu

Hindistan'da son 24 saate 379 bin 257 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırılırken, 3 bin 645 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Ölülerin yakıldığı krematoryumların durmadan çalıştığı ülkede cenazeleri taşıyan ambulanslar ise uzun kuyruk oluşturdu.

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