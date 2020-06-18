Hindistan'da 'parkta hayalet' şakası polisi harekete geçirdi |Video

Hindistan'da hayalet paniği yaşandı! Bir parkta gece yarısı kendiliğinden hareket eden egzersiz aleti, bölge halkını ayağa kaldırdı. İşin aslı bakın ne çıktı? Detaylar haberimizde...

Görüntüler, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde kayıt altına alındı.

Peş peşe gelen hayalet ihbarların ardından Hint güvenlik güçleri harekete geçti.

Ancak parka gelen polis memurları, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Spor alanındaki egzersiz aletlerinden biri kendi kendine hareket ediyordu. Polis tarafından yapılan incelemeler, gizemli aygıtın sırrını kısa sürede ortaya çıkardı.

Kimliği belirlenemeyen bir takım şakacıların, çarkları bolca yağlamasının ardından, aygıtın bir süre hareket eder durumda kaldığı tespit edildi.